GCSE Results - Morley schools and colleges

It’s GCSE results day when thousands of youngsters will be finding out their grades.

Morley Academy

Students toast their GCSE results at Woodkirk Academy.

J Ahir 12 (8); J Appleton 9 (7); A Aprcovic 10 (6); M Arandall 10 (2); S Arundel 11 (9); R Ashfield 11 (3); H Atkinson 12 (11); J Atkinson 14 (13); J Bagshaw 11 (6); C Bairstow 13 (12); J Baker 10 (7); C Baldwin 12 (12); M Baraniak 13 (8); D Batley 14 (14); O Beesting 11 (9); S Bicker 5 (1); J Birch 11 (8); A Blackburn 14 (14); J Bowling 8 (1); C Boyce 14 (13); J Bradley 8 (3); E Broadbent 11 (9); M Brooke 13 (11); C Brown 12 (11); J Brown 9 (1); L Brown 11 (7); W Bullers 3 (1); M Burke 12 (11); S Burnett 12 (10); H Burrows 12 (10); A Butler 11 (9); E Bywater 12 (12); H Callaghan 12 (11); L Callaghan 8 (2); J Calverley 13 (13); S Calvert 14 (13); C Casey 11 (7); M Cassar 12 (10); N Cave 14 (12); E Cawood 13 (13); H Chance 12 (11); M Cheung 11 (10); A Childs 12 (12); C Clark 12 (11); L Clark 10 (9); P Clark 14 (14); J Coates 8 (1); L Connolly 11 (9); J Cooper 10 (6); J Corbett 13 (10); A Cunningham 13 (13); G Davies 12 (11); E Dawson 13 (13); P Dickinson 12 (12); G Dickson 13 (13); L Dinsdale 9 (5); J Duck 14 (14); G Duggan 11 (9); L Duggan 12 (12); J Dunnington 13 (12); L Eades 14 (14); Z Earnshaw 12 (11); L Eddon 12 (10); L Edward 12 (11); K Elvidge 12 (12); M Ely 13 (13); N Evans 13 (12); G Falcon 11 (11); J Fox 12 (11); L Fox 12 (11); M Friend 13 (13); T Gardener 10 (10); L Gartshore 13 (9); E Geldard 10 (7); C Gildea 5 (2); R Gillette 13 (12); D Glen 9 (1); C Goodson 11 (2); K Gordon 13 (13); C Gosling 12 (9); J Gotobed 12 (11); L Green 10 (6); R Guy 12 (10); J Gwynne 10 (7); J Gwynne 12 (8); H Haigh 12 (10); B Hall 11 (7); L Hallas 11 (7); E Hampshire 0 (0); A Harris 14 (11); C Harris 13 (11); D Harrison 12 (10); D Harrison 1 (0); N Harrison 12 (11); J Harvey 14 (14); C Hayward 5 (4); O Hayward 14 (8); F Hemingway 13 (12); L Henderson 12 (7); L Hepworth 13 (12); H Hession 13 (13); E Hewitt 13 (11); R Hill 13 (12); F Hinchliffe 14 (13); C Hirst 12 (11); J Hirst 13 (11); B Holmes 13 (7); J Holmes 1 (0); K Holmes 10 (3); M Holmes 12 (12); K Holt 13 (13); C Horner 10 (3); L Horsfall 14 (14); C Hoult 12 (9); L Howarth 3 (2); E Howell 13 (12); C Hudson 8 (2); B Hullah 9 (3); E Hutchinson 8 (2); J Ingham 8 (1); M Ingleson 11 (10); C Jessop 13 (12); V Jez 12 (10); A Joseph 12 (10); A Kellett 13 (13); L Kellett 3 (1); G Kelly 13 (13); L Kershaw 14 (14); A Keyhani 13 (12); A Kirk 12 (12); M Kirwin 11 (9); M Kitching 12 (11); H Knight 10 (1); F Komeh 12 (11); H Lall 12 (12); A L’amie 14 (14); B Leather 12 (12); A Lee 12 (12); B Lee 7 (1); S Lee 12 (11); L Lee-Scott 12 (11); J Lenton 12 (7); D Link 11 (10); C Littlewood 12 (9); D Lodge 10 (5); A Longthorn 12 (11); H Lyons 13 (12); R Macdonald 13 (12); E Mackay 12 (6); T Maggs 12 (11); E Mahmood 13 (13); S Malik 12 (8); A Marshall 11 (10); J Marshall 13 (11); C Matthews 13 (11); L Matthews 10 (8); J Mcbride 14 (13); K Mcguire 13 (12); B Mcvey 10 (5); T Medley 11 (6); T Mellon 13 (8); E Metcalfe 11 (8); J Milner 10 (6); F Monk 0 (0); J Moore 9 (4); E Moxon 10 (4); K Murphy 13 (13); C Naylor 11 (7); L Neale 10 (6); T Nicholson 13 (13); M Nickson 13 (8); J Nolan 10 (3); R Nutter 13 (13); D Oakes 13 (11); Y Oliver 12 (9); N O’neile 0 (0); N Orlov 10 (3); R Padgett 8 (1); R Parsley 12 (10); A Parvin 12 (6); D Patel 10 (6); A Pendery 13 (13); A Pither-Guise 12 (12); R Poulter 11 (7); F Power 13 (11); D Price 10 (3); J Prust 9 (5); D Pungi-Rall 13 (13); L Rank 12 (11); E Rawnsley 13 (11); A Read 12 (12); T Richardson 11 (9); A Riley 11 (5); C Roberts 13 (13); L Roberts 13 (12); J Sako 9 (3); A Sawyer-Bennett 10 (3); E Scholes 11 (11); S Scholey 13 (11); K Scott 10 (5); L Sellers 10 (6); J Sharples 12 (11); B Shaw 12 (12); J Shaw 14 (14); E Sheppard 10 (4); C Short 5 (1); L Simpson 11 (4); I Smith 12 (7); K Smith 11 (6); K Smith 10 (4); P Smith 10 (5); G Smith-Glenesk 13 (8); A Sowry 14 (13); M Spink 13 (12); H Stephenson 12 (9); L Stevens 11 (4); K Stones 12 (11); M Stringer 12 (10); L Sulaiman 12 (5); J Sutton 12 (11); C Sweeney 13 (12); E Taylor 12 (6); G Tetley 11 (9); M Thibeault 11 (6); A Thompson 13 (12); K Thompson 13 (13); L Thomson 11 (2); I Towell 11 (11); J Townend 11 (10); P Twigg 13 (13); B Viets 9 (2); W Wadlow 9 (6); A Wainwright 9 (2); A Walker 13 (13); B Walker 14 (14); M Walker 11 (10); O Walker 11 (5); K Walton 12 (10); R Ward 11 (6); N Waspe 9 (1); J Waterworth 9 (4); K Watson 12 (6); M Watson 14 (14); H Watson-Hill 14 (14); B Watt 8 (3); C Webster 9 (3); L Webster 11 (9); S Webster 11 (8); L Wilson 9 (2); M Wilson 12 (7); S Wilson 12 (7); J Wormald 10 (8); J Wright 15 (13).

Woodkirk Academy

Z Abbas 10 (10); R Abbott 11 (11); H Abdeslem 9 (4); I Afzal 1; J Ali 5; B Allen 10 (9); T Allotey 7 (1); E Appleby 10 (10); R Arnold 8; E Arnott 9 (9); A Ashworth-Smith 12 (12); O Atkinson 7 (5); P Bacon 10 (8); I Badat 7 (4); U Badat 7 (4); A Baines 11 (11); J Bairstow 11 (10); J Ballance 7 (6); L Baptiste 7; O Barstow 10 (10); J Bathie 7; J Bellamy 7 (7); C Bennett 7 (3); M Benstead 7 (7); H Bentley 9 (6); J Bentley 11 (11); A Binks 7 (5); L Blacker 10 (10); R Booth 11 (11); B Bowman 10 (9); A Boyd 10 (10); J Brier 7 (7); D Brooke-Mawson 11 (11); H Burnett 8 (8); M Butcher 10 (10); E Butters 10 (10); C Butterworth 9 (8); N Byrne 12 (12); J Calvert 10 (10); B Campion 11 (11); I Canning 10 (10); C Carbutt 11 (11); L Cawley 10 (10); F Chaplow 7 (4); M Chappell 7 (2); S Cheetham 8 (8); F Childs 11 (11); G Clark 8 (8); B Clegg 7 (1); Y Colstock 11 (11); L Connor-Mulhall 9 (8); A Contrino 7 (4); R Cooke 7 (2); D Cooper 7 (3); E Corry 7 (7); L Coyle 11 (11); T Crowther 11 (11); S Cunningham 9 (9); M Daji 10 (9); K Daly 7 (7); B Daniels 10 (10); P Day 10 (8); J Dennison 12 (12); T Denny 8 (8); H Devlin 11 (11); K Dix 10 (10); S Dixon 7 (3); B Donaghy 7 (4); C Donohoe 10 (10); N Duffield 7 (3); B Duncan 7 (2); S Dunkley 12 (12); E Dwan 7 (7); T Dytor 7 (7); E Edwards 7 (6); E Ellis 8 (8); A Faris 10 (10); B Farrington 10 (10); L Fearnley 10 (10); C Featherstone 8 (4); J Fellows 7 (4); R Firth 7 (5); D Flower 8 (6); E Flowers 7 (7); R Fraser 10 (9); C Frost 12 (12); A Gale 7 (7); R Galloway 7 (6); O Garside 12 (12); E Gent 9 (6); A Gerrard 9 (9); I Gerrard 12 (12); L Gerrard 13 (13); C Gledhill 7 (3); J Goddard 8; E Gomersall 10 (10); J Goodall 7 (5); J Gregory 10 (9); S Haigh 11 (11); V Haigh 7 (4); T Harkin 7 (3); J Harper-Barnes 5 (5); K Hart 7; L Hinton 10 (10); S Holdsworth 2 (1); E Howley 8 (8); G Howson 11 (11); J Hudson 10 (9); O Hughes 7 (1); B Hughes-Miller 7 (7); N Humphreys 8 (1); A Hussain 8 (8); H Hussain 7 (4); H Irwin 10 (10); I Islam 8 (2); M Israr 10 (10); M Jackson 10 (10); W Jackson 7 (3); B Johnson 6; E Johnson 10 (10); C Johnston 10 (10); E Jones 10 (10); Z Kaji 10 (10); S Kasuji 10 (10); N Kazi 12 (12); E Keating 9 (9); P Kendrew 10 (10); A Kerr 8 (6); A Khan 7 (5); K Khan 10 (10); M Khan 12 (12); R Khan 8 (3); Y Khan 9 (5); L Kirlew 7 (7); L Kirlew 7 (5); J Kneeshaw 7 (2); O Lamb 11 (11); B Lockwood 10 (9); M Logan 7 (5); R Lovell 10 (10); C Lowcock 8 (7); A Lunat 10 (10); Z Lunat 12 (12); K Macaulay 10 (8); K Mackintosh 7 (2); S Mahmood 10 (10); M Malavia 6; Y Malik 10 (9); A Manwaring 12 (12); L Marshall 10 (10); O Marshall 10 (10); A Massheder 7 (6); C Masters 7 (6); E McAully 12 (12); O McCarthy 11 (11); S McDermott 8 (7); L McKee 10 (10); R Millar 9 (7); S Miller 12 (12); J Milner 4; K Milner 8 (8); F Milnes 10 (10); C Moore 6 (1); B Morton 8 (8); Z Moyo 11 (10); J Munns 10 (10); L Newell 10 (10); C Nielsen 11 (10); J Norfolk-Lee 8 (8); F North 12 (12); P Olaniyi 10 (10); A Oldroyd 8 (6); J Oldroyd 10 (8); D Oxtoby 10 (10); C Page 11 (8); R Page 6; H Paling 10 (10); T Pantoja Daniels 7 (1); J Parker 7 (1); S Parker 7 (7); K Patel 10 (10); R Patel 10 (10); A Patel Mama 7 (4); A Pearson 7; J Pearson 7 (7); L Penny Larter 10 (8); A Percival 10 (10); M Percival 8 (6); S Perrin 7 (7); R Phillips 11 (10); B Pinate 12 (12); B Poskett 10 (10); L Pottage 9 (9); L Powell 7 (4); E Pratt 11 (11); C Preston 6 (3); L Prior-Chappell 11 (11); L Pritchard 10 (10); D Qadeer 7 (6); T Rainford 10 (10); A Ralph 7 (7); T Ratcliffe 1; A Ravat 7 (7); R Reed 8 (8); K Render 6; H Richardson 7 (5); K Robertson 10 (9); B Rodley 11 (11); K Rose 9 (9); C Russell 6; L Rutter 1; C Sales 10 (10); K Sanderson 12 (12); A Sanehy 7 (5); M Sargent 10 (8); O Scarth 8 (6); A Schofield 10 (9); H Schofield 12 (12); P Scott 10 (10); H Seddon 11 (11); C Shackleton 10 (9); W Shah 7 (4); A Shales 10 (10); J Shaw 12 (12); H Shute 7 (2); A Simpson 10 (10); M Slater 10 (10); J Snell 7 (7); V Snowden 10 (10); A Spencer 12 (12); L Spivey 7 (4); H Spratt 10 (10); C Starbuck 10 (9); B Stead 12 (12); M Stead 10 (10); G Stephenson 11 (10); L Stephenson 7 (1); S Stocking 7 (5); H Strachan-Sanderson 7 (5); N Swift 12 (12); E Swithenbank 10 (10); C Sykes 9 (9); H Sykes 10 (5); M Talbot 10 (8); N Tanveer 10 (10); L Taylor 7 (3); K Teal 10 (10); A Tempest 8 (5); J Terry 12 (12); O Thompson 12 (12); J Thornton 12 (12); C Thorpe 10 (10); J Thresh 7 (7); J Tinker 7 (6); I Todd 10 (10); R Tomey 10 (10); O Troops 7 (3); M Turnbull 8 (7); C Valente 7 (5); L Vaughan 9 (6); A Velasquez Garcia 11 (10); J Walker 8 (5); M Walker 10 (10); L Waller 10 (4); G Watson 8 (8); G Webb 7 (4); S West 7 (1); E Whitaker 8 (8); R Whitaker 8 (8); A White 10 (9); K Whitehead 9 (9); R Whitehead 9 (9); J Whitley 11 (11); G Wilkinson 10 (8); G Williams 10 (10); J Williams 10 (4); T Williams 12 (12); T Williams 11 (11); K Williamson 8 (8); J Wilson 10 (10); M Wilson 10 (10); O Wilson 9 (8); M Withers 10 (9); A Wood 10 (10); C Woodcock 8 (7); E Woodhead 12 (12); J Woodhead 11 (11); A Yasin 8 (8); N Yearwood 12 (12); I Zabed 10 (10); H Zabir 10 (10); A Zhang 10 (9).